Жена военного рф возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных — перехват разговора

Оккупант хочет получить ранения, чтобы попасть домой

Украинская разведка перехватила очередной разговор, где оккупанты хотят бежать домой и жалуются на то, что до них не доходит никакая военная помощь. Жена военнослужащего россии возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных.

Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки МО Украины.

Оккупант хочет скрыться домой

В начале разговора оккупант рассказывает, как ему один из военных предлагал 60 тысяч за травму, чтобы уйти в отпуск на полгода.

"Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтоб домой съ*баться где-то на полгода", — говорится в разговоре.

Кроме того, российский военный рассказывает, что военнослужащих из других батальонов отправляют к ним как наказание.

"С других батальонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая оху*вшая линия по которой х*ярит день и ночь. , получается, уже второй месяц, он всего лишь два раза был!" — рассказал оккупант.

Возмущение жены

Жена военнослужащего россии возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных.

"Я все понимаю, да, что это наши мужики, что нужно помочь им, но простите б*ять, это же не мы вас туда отправили. Почему вас ничем не снабжают? Не понимаю", — возмущается российская жена.

Она также рассказывает о намерении собраться женами мобилизованных и выяснить у руководства, почему до мужчин на передовую ничего из обеспечения не доходит.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала перехваченный разговор, где жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.