Жена военного рф возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных — перехват разговора

"Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение
Украинская разведка перехватила очередной разговор, где оккупанты хотят бежать домой и жалуются на то, что до них не доходит никакая военная помощь. Жена военнослужащего россии возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных.
Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки МО Украины.
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Оккупант хочет скрыться домой
В начале разговора оккупант рассказывает, как ему один из военных предлагал 60 тысяч за травму, чтобы уйти в отпуск на полгода.
"Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтоб домой съ*баться где-то на полгода", — говорится в разговоре.
Кроме того, российский военный рассказывает, что военнослужащих из других батальонов отправляют к ним как наказание.
"С других батальонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая оху*вшая линия по которой х*ярит день и ночь. , получается, уже второй месяц, он всего лишь два раза был!" — рассказал оккупант.
Возмущение жены
Жена военнослужащего россии возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных.
"Я все понимаю, да, что это наши мужики, что нужно помочь им, но простите б*ять, это же не мы вас туда отправили. Почему вас ничем не снабжают? Не понимаю", — возмущается российская жена.
Она также рассказывает о намерении собраться женами мобилизованных и выяснить у руководства, почему до мужчин на передовую ничего из обеспечения не доходит.
Напомним, недавно украинская разведка обнародовала перехваченный разговор, где жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.