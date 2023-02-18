Загарбник розповів матері про анонсовану рф операцію возмєздіє, — перехоплення ГУР

Окупант розповів матері про операцію "возмєздіє" і величезні втрати, — перехоплення ГУР
У розмові з матір'ю окупант розповідає про операцію кремля під назвою "возмездіє" і "успіхи" рф про які їм сказав начальник. Однак загарбник не розуміє, чому їм не дають відпустки.
Нову перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
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Російський військовий каже, що ніхто нічого не знає, однак якийсь керівник зі штабу їм сказав, що росія "перемагає" і мовляв, у травні вже буде "перемир'я".
У розмові з матір'ю окупант розповідає про операцію "возмездіє", яка передбачає посилений наступ з 600 осіб. В той самий час загарбник скаржиться і на колосальні втрати черед бійців.
"Ну тут це, з нашого полку роздовбали сильно, 200-х, 300-х багато, восьму роту розбили, у них заворуха була. Ці різко встали й пішли, вони ж всі під наркотиками", — каже окупант.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за час війни росія втратила в Україні вже понад 142 тисячі окупантів. Всього за добу українські захисники ліквідували 1010 загарбників.
Через нестачу бійців, окупанти оголосили про мобілізацію в Маріуполі. Так, чоловіків, які працюють викладачами та першими отримали паспорт рф, відправляють на фронт.