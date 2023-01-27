В Минобороны Германии высказались о предоставлении истребителей Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против предоставления Украине немецких истребителей для сдерживания российской агрессии. Он отметил, что такая техника имеет совсем другую дальность полета и огневую мощь.

Об этом Борис Писториус сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

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"Я думаю, что об этом не может быть и речи. Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал", — сказал Писториус.

Напомним, в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине". Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Власти Великобритании в январе официально подтвердили, что передадут Украине роту танков Challenger 2.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Известно также, что Франция планирует направить в Украину первые обещанные боевые бронированные машины AMX-10RC — "легкие колесные танки" — уже в начале февраля.