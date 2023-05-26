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"Не може залишитися безкарним": Франція назвала обстріл Дніпра воєнним злочином

26 травня 2023 19:18
- Олена Черкасець
"Не може залишитися безкарним": Франція назвала обстріл Дніпра воєнним злочином
Росіяни влучили в медичний заклад у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА
- Олена Черкасець

МЗС Франції засудило ракетні атаки росіян по українських містах, зокрема лікарні у Дніпрі, назвавши їх воєнними злочинами, що "не можуть залишитися безкарними".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

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"Ці удари знову були навмисно спрямовані проти цивільних об'єктів, включно з лікарнями в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприпустимі дії являють собою військові злочини і не можуть залишитися безкарними", — пише пресслужба.

Зазначається, що Париж надаватиме підтримку судовим органам України й Міжнародному кримінальному суду, щоб боротись з безкарністю за такі злочини. Зокрема, Франція й надалі допомагатиме нашій країні у на військовому, так і на гуманітарному рівні доти, доки це необхідно.

Ворог атакував Україну вночі

Цієї ночі ворог вдався до чергових ударів по території нашої країни. По Києву Росія запустила крилаті ракети типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників. Наша ППО знищила усі ворожі цілі, однак уламки ракет пошкодили дах одного з ТРЦ в Оболонському районі.

Також ворог атакував й Дніпро, внаслідок чого руйнувань зазнали поліклініка й ветеринарна клініка. В місті виникла сильна пожежа, яка охопила площу до 1,2 тисячі кв. м.

Внаслідок ударів двоє цивільних загинули. Згідно з останніми даними, 31 особа отримала поранення. 

Нагадаємо, завтра, 27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню.

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