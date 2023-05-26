"Не может остаться безнаказанным": Франция назвала обстрел Днепра военным преступлением

Россияне попали в медицинское учреждение в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

МИД Франции осудило ракетные атаки россиян по украинским городам, в том числе больницы в Днепре, назвав их военными преступлениями, которые "не могут остаться безнаказанными".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

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"Эти удары снова были намеренно направлены против гражданских объектов, включая больницы в Днепре, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. Как неоднократно отмечала министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, эти недопустимые действия представляют собой военные преступления и не могут остаться безнаказанными ", — пишет прессслужба.

Отмечается, что Париж будет оказывать поддержку судебным органам Украины и Международному уголовному суду, чтобы бороться с безнаказанностью за подобные преступления. В частности Франция и дальше будет помогать нашей стране как на военном, так и на гуманитарном уровне, пока это необходимо.

Враг атаковал Украину ночью

Этой ночью враг прибег к очередным ударам по территории нашей страны. По Киеву Россия запустила крылатые ракеты типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков. Наше ПВО уничтожило все враждебные цели, однако обломки ракет повредили крышу одного из ТРЦ в Оболонском районе.

Также враг атаковал и Днепр, в результате чего разрушения получили поликлиника и ветеринарная клиника. В городе возник сильный пожар, охвативший площадь до 1,2 тысячи кв. м.

В результате ударов двое гражданских погибли. Согласно последним данным 31 человек получил ранения.

Напомним, завтра, 27 мая, в Днепре объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу.