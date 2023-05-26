Філатов оголосив день жалоби в Дніпрі за загиблими внаслідок обстрілу РФ
Завтра, 27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Наразі відомо про двох людей, яких вбили окупанти.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Обстріл лікарні в Дніпрі
"Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами — психлікарню. Жодних військових обʼєктів там і близько не було", — розповів Філатов.
За його словами, кількість жертв обстрілу досі підраховують. Станом на 14:00 відомо про двох загиблих та щонайменше 26 поранених, зокрема двоє дітей.
"Дісталося і бідолашним тваринам прилеглої ветклініки", — написав Філатов.
Він повідомив, що за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу, у Дніпрі вибито понад тисячу вікон з будівель. До того ж є пошкодження дахів і комунікацій.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.
Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
Додамо, з-під руїн ураженої російською ракетою ветеринарної клініки у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до двох.