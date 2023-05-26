Філатов оголосив день жалоби в Дніпрі за загиблими внаслідок обстрілу РФ

Наслідки обстрілу лікарні у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Завтра, 27 травня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Наразі відомо про двох людей, яких вбили окупанти.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Читайте також:

Обстріл лікарні в Дніпрі

"Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами — психлікарню. Жодних військових обʼєктів там і близько не було", — розповів Філатов.

За його словами, кількість жертв обстрілу досі підраховують. Станом на 14:00 відомо про двох загиблих та щонайменше 26 поранених, зокрема двоє дітей.

"Дісталося і бідолашним тваринам прилеглої ветклініки", — написав Філатов.

Він повідомив, що за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу, у Дніпрі вибито понад тисячу вікон з будівель. До того ж є пошкодження дахів і комунікацій.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти атакували медичний заклад в місті Дніпро. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Росії.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Додамо, з-під руїн ураженої російською ракетою ветеринарної клініки у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до двох.