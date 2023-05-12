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"Не розумію, навіщо Путін сюди взагалі поліз": окупант про війну в Україні

12 травня 2023 20:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Не розумію, навіщо Путін сюди взагалі поліз": окупант про війну в Україні
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новому аудіоперехопленні ГУР Міноборони російський окупант розповідає дружині, як відбувається війна в Україні. Він не розуміє, навіщо Путін узагалі поліз на Україну.

Про це повідомляє розвідка.

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Аудіоперехоплення

— А че, никого не пускают, кто рядом с тобой? 

— Почему?

— По одному человеку, вроде.

— Уходят, да.

— Отпускают?

— Да, за деньги.

— А, только за деньги.

— Если по одному человеку будут отпускать, у нас последний человек пойдёт через полтора года.

— А за деньги - это сколько?

— Дорого очень.

— 100 тысяч?

— Наверное.

— Я поняла.

— Вот. Будем надеяться. Дадут — дадут, не дадут — то дальше будем тут помирать. За*бал этот уже цирк. "Зеленки" будем ждать, а там будем думать. Я не знаю, когда они, нах*й, закончат. Они либо переговорами будут заканчивать, либо, нах*й, в натуре, ядерным оружием, нах*й. Ну, если ядерное оружие, ты представляешь если они даже где-то там ударят. И там "смоет", и до нас может ещё дойти.

— И за нас, х*й.

— Знает куда, уйдет.

— Вот людям спокойно, не живётся. Да и Путин тоже.

— Я не знаю зачем он вообще сюда полез. Он, бл*, своей земле не может "ума дать", нах*й. Он ещё сюда полез. Сколько, бл*, посёлков, вон (в россии), стоят, нах*й, заброшенные, никому не нужные, бл*.

Нагадаємо, що 5 травня ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта та його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця РФ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".

 

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