Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Российские войска в поле боя. Фото: росСМИ

Сегодня, 6 мая, ГУР обнародовал новый перехват разговора россиян. Военнослужащий России рассказывает матери о слухах о дальнейшей судьбе "СВО".

Об этом информирует ГУР.

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Перехват ГУР

По словам россиян, Путин специальную военную операцию сменит на контртеррористическую операцию. Военный рассказывает, что за три месяца "боев" они стали "спецами" для РФ, ведь отсутствие их на боевых позициях очень ощутимо. Прямая речь:



— Сейчас, в 12 часов, едем куда-нибудь. Говорят, в Россию, но мне что-то кажется, ложь это все, — сказал военный РФ.

— Ну, не будут лгать, Игорь. Значит, в Россию вывезут, — заверила женщина.

— Нам уже говорили тогда тоже — сначала домой едете, а потом хотели на передок отправить куда-то туда, — заявил мужчина.

— Дай Бог, Господи, — сказала россиянка.

— Вроде бы, на две недели. Вот, но если на связь не явлюсь через сутки, через две, то я не в Россию уехал, — сказал военный.

— А Витя говорит, что лучше вывезти вас из этого поля. Вы, говорит, прямо живая цель сидите здесь, — сообщила женщина.

— У нас самая высокая точка здесь, нас видят все. Вот нас сейчас, не знаю, если правда, будем, вот, "шторм". Ну, я подписывать точно ничего не буду, — заявил мужчина.

— Ничего не подписывай, — заявила россиянка.

— Потому что здесь каждая подпись потом оказывается еще вроде бы ты раз 10 подписался за все, — жалуется россиянин.

— Да-да. Ничего, мол, я не буду подписывать нигде, — объяснила женщина.

— Если в штурмовики, то на передовую поедем сразу — это понятно, — заявил мужчина.

— Ну, там, может, все равно, Игорь, спецы! Не одних вас пошлют туда. Там специалисты! Может, там все оборудовано, — сказала россиянка.

— Спецов не осталось никого нормальных! Перецокали всех давно, спецов этих. Если в Россию увезут, я домой приеду. Я убегу, — сказал военный.

— Ну, Игорь, не надо так делать, — возразила женщина.

— По барабану, вообще пофиг! — сказал мужчина.

— Ох, беда. Господи, когда это все кончится, я не знаю. Это очень долго, эта война, — заявила женщина.

— Он же, видишь ли, Путин сейчас переделает в этот — "КТО" контртеррористическая операция будет, наверное, — объяснил россиянин.

— А в контртеррористической операции мобилизованные не присутствуют. Ну и не подписывайте ничего. Вы — мобилизованные, вы пошли по мобилизации — пусть здесь вам тоже мозг не *бут. Вы пошли не по контракту, не по собственной воле, а вы так и мобилизованы и за 3 месяца вы не стали специалистами. Люди годами учатся и то, вон сколько перебили, — сказала россиянка.

— Для них мы уже как специалисты. Здесь есть такие, кто 5 минут не выживают — только приехал и уже "готов", все домой уехал, — сказал военный РФ.

Напомним, что 5 мая ГУР обнародовало новый перехваченный разговор оккупанта и его супруги. Женщина мобилизованного военнослужащего одного из подразделений РОВ жалуется на неудовлетворительное отношение руководства к подчиненным, которых отправляют "на убой".