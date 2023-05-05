Росіянка поскаржилась, що його її чоловіка відправили "на убой", — ГУР

Російські війська на танку. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 5 травня, ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта і його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РОВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".

Про це інформує ГУР.

Читайте також:

Перехоплення ГУР

Нові перехоплення ГУР все більше показують, що росіяни розуміють, що їхнє керівництво не піклується про них і не збирається повертати їх додому. Окупанти жаліються, а дружини та рідні нічого не роблять. В сьогоднішньому перехопленні ГУР жінка емоційно висловилась на рахунок того, що ніхто нічого не робить і всі мовчать.

"Вас на забій відправили. Давайте все мовчати, дійсно бл*дь. Вибору немає, та ви не хочете шукати, бл*дь. Що б ти розумів, знаєш, що сьогодні мені сказали? У дев'ятку навіть зеків не беруть, а беруть на забій. Нікого там не цінують. Кажуть, у нас у дев'ятку зеків взяли та забули. Ну я подзвоню йому і скажу, бл*дь, та мені пох*й, хто він там бл*дь, хоч бл*дь, чеченець", — висловилась росіянка.

Нагадаємо, що дружина військовослужбовця розповідає про різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких солдатів з відсутніми кінцівками відмовляються комісувати й з лікарні повертають назад на службу до частин. ГУР перехопило чергові розмову росіян.