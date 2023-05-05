Росіянка поскаржилась, що його її чоловіка відправили "на убой", — ГУР
Сьогодні, 5 травня, ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта і його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РОВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".
Про це інформує ГУР.
Перехоплення ГУР
Нові перехоплення ГУР все більше показують, що росіяни розуміють, що їхнє керівництво не піклується про них і не збирається повертати їх додому. Окупанти жаліються, а дружини та рідні нічого не роблять. В сьогоднішньому перехопленні ГУР жінка емоційно висловилась на рахунок того, що ніхто нічого не робить і всі мовчать.
"Вас на забій відправили. Давайте все мовчати, дійсно бл*дь. Вибору немає, та ви не хочете шукати, бл*дь. Що б ти розумів, знаєш, що сьогодні мені сказали? У дев'ятку навіть зеків не беруть, а беруть на забій. Нікого там не цінують. Кажуть, у нас у дев'ятку зеків взяли та забули. Ну я подзвоню йому і скажу, бл*дь, та мені пох*й, хто він там бл*дь, хоч бл*дь, чеченець", — висловилась росіянка.
Нагадаємо, що дружина військовослужбовця розповідає про різні випадки з пораненнями на війні та ситуації, за яких солдатів з відсутніми кінцівками відмовляються комісувати й з лікарні повертають назад на службу до частин. ГУР перехопило чергові розмову росіян.