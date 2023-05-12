Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Не понимаю, зачем Путин сюда вообще полез": оккупант о войне в Украине arrow

"Не понимаю, зачем Путин сюда вообще полез": оккупант о войне в Украине

12 мая 2023 20:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Не понимаю, зачем Путин сюда вообще полез": оккупант о войне в Украине
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В новом аудиоперехвате ГУР Минобороны, российский оккупант рассказывает супруге, как проходит война в Украине. Он не понимает, зачем Путин вообще полез на Украину.

Об этом сообщает разведка.

Читайте также:

Аудиоперехват

— А че, никого не пускают, кто рядом с тобой? 

— Почему?

— По одному человеку, вроде.

— Уходят, да.

— Отпускают?

— Да, за деньги.

— А, только за деньги.

— Если по одному человеку будут отпускать, у нас последний человек пойдёт через полтора года.

— А за деньги - это сколько?

— Дорого очень.

— 100 тысяч?

— Наверное.

— Я поняла.

— Вот. Будем надеяться. Дадут — дадут, не дадут — то дальше будем тут помирать. За*бал этот уже цирк. "Зеленки" будем ждать, а там будем думать. Я не знаю, когда они, нах*й, закончат. Они либо переговорами будут заканчивать, либо, нах*й, в натуре, ядерным оружием, нах*й. Ну, если ядерное оружие, ты представляешь если они даже где-то там ударят. И там "смоет", и до нас может ещё дойти.

— И за нас, х*й.

— Знает куда, уйдет.

— Вот людям спокойно, не живётся. Да и Путин тоже.

— Я не знаю зачем он вообще сюда полез. Он, бл*, своей земле не может "ума дать", нах*й. Он ещё сюда полез. Сколько, бл*, посёлков, вон (в россии), стоят, нах*й, заброшенные, никому не нужные, бл*.

Напомним, что 5 мая ГУР обнародовало новый перехваченный разговор оккупанта и его супруги. Женщина мобилизованного военнослужащего РФ жалуется на неудовлетворительное отношение руководства к подчиненным, которых  отправляют "на убой".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас