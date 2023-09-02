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Не тільки JASSM: Яка зброя для F-16 допоможе Україні виграти війну

2 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Не тільки JASSM: Яка зброя для F-16 допоможе Україні виграти війну
Протикорабельна ракета AGM-84. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Самі по собі винищувачі F-16 не змінять ситуацію на фронті російсько-української війни. Для цього потрібна широка номенклатура ракет і бомб, яких для цих літаків є понад 100 одиниць.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"Два класи озброєння вирішать долю війни — це літаки і широка номенклатура озброєння до них", — підкреслив Черник.

Він наголосив, що самі по собі літаки F-16 — це ще не перемога у війні, вони мають бути оснащені відповідним озброєнням.

"Ця номенклатура бомб і ракет — колосальна, 105 одиниць", — підкреслив полковник ЗСУ.

Бомби і ракети для F-16

Крім крилатих ракет JASSM, про які зараз активно говорять, є й низка іншого озброєння, яке можна використовувати на американських винищувачах.

"Крім AGM-158 JASSM, це ще й ракета AGM-154 JSOW, теж унікальна", — наголосив експерт.

Крім того, це протикорабельні ракети AGM-84, якими, за словами Черника, ми в перспективі можемо потопити увесь Чорноморський флот країни-агресора.

А ще, окрім ракет, і низка керованих авіабомб — зокрема, GBU-10, GBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27 та GBU-31 JDAM.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали про те, чому крилата ракета AGM-158 JASSM є важливою для ЗСУ в контексті передачі українським Повітряним силам винищувачів F-16. 

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