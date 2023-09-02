Не только JASSM: Какое оружие для F-16 поможет Украине выиграть войну

Противокорабельная ракета AGM-84. Фото: Википедия

Сами по себе истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте российско-украинской войны. Для этого нужна широкая номенклатура ракет и бомб, которых для этих самолетов более 100 единиц.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Оружие, которое решит судьбу войны

"Два класса вооружения решат судьбу войны — это самолеты и широкая номенклатура вооружения к ним", — подчеркнул Черник.

Он отметил, что сами по себе самолеты F-16 — это еще не победа в войне, они должны быть оснащены соответствующим вооружением.

"Эта номенклатура бомб и ракет — колоссальная, 105 единиц", — подчеркнул полковник ВСУ.

Бомбы и ракеты для F-16

Кроме крылатых ракет JASSM, о которых сейчас активно говорят, есть и ряд других вооружений, которые можно использовать на американских истребителях.

"Помимо AGM-158 JASSM, это еще и ракета AGM-154 JSOW, тоже уникальная", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, это противокорабельные ракеты AGM-84, по которым, по словам Черника, мы в перспективе можем потопить весь Черноморский флот страны-агрессора.

А еще, кроме ракет, и ряд управляемых авиабомб — в частности, GBU-10, GBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27 и GBU-31 JDAM.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, почему крылатая ракета AGM-158 JASSM важна для ВСУ в контексте передачи украинским Воздушным силам истребителей F-16.