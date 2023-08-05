Не тільки С-200: експерт розповів, яку ще радянську зброю використовують ЗСУ

Безпілотники Ту-141 "Стриж" на озброєнні української армії. Фото з відкритих джерел

Ракетні комплекси С-200 — не єдиний зразок старої радянської техніки, яка може перебувати на озброєнні Сил оборони України і завдавати успішних ударів по російських окупантах. Зокрема, ЗСУ використовують безпілотники Ту-141 "Стриж" та модернізовані для запуску західних крилатих ракет літаки МіГ-29.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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"Стрижами" по стратегічному аеродрому

Перш за все Дмитро Снєгирьов відзначив успішний удар по аеродрому в місті Енгельс (Саратовської області РФ), де базувалися стратегічних бомбардувальників, які можуть нести ядерні боєприпаси.

"Дальність від українського кордону — близько 600 кілометрів", — підкреслив експерт.

За його словами, у цій атаці, імовірно, брали участь ще радянські безпілотні літальні апарати Ту-141 "Стриж".

"Використання як С-200, так і "Стрижів", місце яким у музеї, свідчить про те, що мізки в українському ВПК залишилися", — наголосив Снєгирьов.

Літаки для західних ракет

Крім того, успішним прикладом оновлення старої радянської техніки для використання разом із західною зброєю Дмитро Снєгирьов назвав літаки МіГ-29.

Вони були модернізовані настільки, що змогли завдавати ударів західними далекобійними ракетами, Storm Shadow та SCALP.

Нагадаємо, що російські авіабази, зокрема, у Енгельсі, були атаковані ще у грудні минулого року, ЗМІ тоді писали про використання саме "Стрижів".

Додамо, що 28 липня у російському Таганрозі стався вибух. Росіяни заявили, що це був приліт ракети С-200.