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Сили оборони вдарили з HIMARS по окупантах на острові Джарилгач

1 серпня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сили оборони вдарили з HIMARS по окупантах на острові Джарилгач
Ліквідація росіян на на острові Джарилгач. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили оборони України знищили велику групу російських загарбників, які перебували на тимчасово окупованому острові Джарилгач Херсонської області. Для удару вони використали HIMARS.

Про це повідомляє національний спротив України.

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Український безпілотник зафіксував на острові велику кількість російських загарбників, які шикувалися та проводили тренування. 

П'ять ракет із систем HIMARS знищили п'ять підрозділів військ РФ.

"Сили оборони з філігранною точністю знищують окупантів, інформацію про яких нам надали ви", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку контрнаступу українські військові змогли звільнити територію площею близько 241 квадратного кілометра на півдні та сході країни. Російські окупанти намагаються наполегливо зупинити ЗСУ, але безуспішно.

Також ми писали, що за останні 24 години українські авіаційні сили здійснили сім атак територією, де розташовувалися війська, озброєння та обладнання російського супротивника. Крім того, було знищено один командний центр та одну антиракетну установку окупантів.

Додамо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав успішну роботу українських військових на Лиманському напрямку.

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