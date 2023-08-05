Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Не только С-200: эксперт рассказал, какое еще советское оружие используют ВСУ arrow

Не только С-200: эксперт рассказал, какое еще советское оружие используют ВСУ

5 августа 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Не только С-200: эксперт рассказал, какое еще советское оружие используют ВСУ
Беспилотники Ту-141 "Стриж" на вооружении украинской армии. Фото из открытых источников
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Ракетные комплексы С-200 — не единственный образец старой советской техники, которая может находиться на вооружении Сил обороны Украины и наносить успешные удары по российским оккупантам. В частности, ВСУ используют беспилотники Ту-141 "Стриж" и модернизированные для запуска западных крылатых ракет самолеты МиГ-29.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"Стрижами" по стратегическому аэродрому

Прежде всего Дмитрий Снегирев отметил успешный удар по аэродрому в городе Энгельс (Саратовской области РФ), где базировались стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерные боеприпасы.

"Дальность от украинской границы — около 600 километров", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в этой атаке предположительно участвовали еще советские беспилотные летательные аппараты Ту-141 "Стриж".

"Использование как С-200, так и "Стрижей", место которым в музее, свидетельствует о том, что мозги в украинском ВПК остались", — подчеркнул Снегирев.

Самолеты для западных ракет

Кроме того, успешным примером обновления старой советской техники для использования вместе с западным оружием Дмитрий Снегирев назвал самолеты МиГ-29.

Они были модернизированы настолько, что смогли наносить удары западными дальнобойными ракетами, Storm Shadow и SCALP.

Напомним, что российские авиабазы, в частности в Энгельсе, были атакованы еще в декабре прошлого года, СМИ тогда писали об использовании именно "Стрижей".

Добавим, что 28 июля в Таганроге произошел взрыв. Россияне заявили, что это был прилет ракеты С-200.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз