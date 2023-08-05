Не только С-200: эксперт рассказал, какое еще советское оружие используют ВСУ

Беспилотники Ту-141 "Стриж" на вооружении украинской армии. Фото из открытых источников

Ракетные комплексы С-200 — не единственный образец старой советской техники, которая может находиться на вооружении Сил обороны Украины и наносить успешные удары по российским оккупантам. В частности, ВСУ используют беспилотники Ту-141 "Стриж" и модернизированные для запуска западных крылатых ракет самолеты МиГ-29.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"Стрижами" по стратегическому аэродрому

Прежде всего Дмитрий Снегирев отметил успешный удар по аэродрому в городе Энгельс (Саратовской области РФ), где базировались стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерные боеприпасы.

"Дальность от украинской границы — около 600 километров", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в этой атаке предположительно участвовали еще советские беспилотные летательные аппараты Ту-141 "Стриж".

"Использование как С-200, так и "Стрижей", место которым в музее, свидетельствует о том, что мозги в украинском ВПК остались", — подчеркнул Снегирев.

Самолеты для западных ракет

Кроме того, успешным примером обновления старой советской техники для использования вместе с западным оружием Дмитрий Снегирев назвал самолеты МиГ-29.

Они были модернизированы настолько, что смогли наносить удары западными дальнобойными ракетами, Storm Shadow и SCALP.

Напомним, что российские авиабазы, в частности в Энгельсе, были атакованы еще в декабре прошлого года, СМИ тогда писали об использовании именно "Стрижей".

Добавим, что 28 июля в Таганроге произошел взрыв. Россияне заявили, что это был прилет ракеты С-200.