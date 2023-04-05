"Не удастся сломать боевой дух": Маляр рассказала про бойцов Бахмутского направления

Заместитель министра обороны Анна Маляр

Враг не смог повлиять на принятие решений командования в Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в различных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Бойцы Бахмутского направления

Однако анализ этих сообщений показывает, что враг не имеет действенных нарративов, и информация, которую он распространяет, больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Он продолжает распространять версии о том, что, например, "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято", но эти версии не имеют фактического подтверждения.

В то же время, наше командование и бойцы продолжают успешно выполнять свои задачи на Бахмутском направлении, несмотря на информационные атаки врага. Мы не дадим себя запугать и продолжим защищать нашу страну и наш народ от агрессии врага.

Напомним, ранее Анна Маляр заявляла, что ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки Вагнера, но также и профессиональные подразделения десантников.

Также мы писали, что возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения.

Россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".