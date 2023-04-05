Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Не удастся сломать боевой дух": Маляр рассказала про бойцов Бахмутского направления arrow

"Не удастся сломать боевой дух": Маляр рассказала про бойцов Бахмутского направления

5 апреля 2023 13:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Заместитель министра обороны Анна Маляр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Враг не смог повлиять на принятие решений командования в Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в различных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях по Бахмуту.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также:

Бойцы Бахмутского направления

Однако анализ этих сообщений показывает, что враг не имеет действенных нарративов, и информация, которую он распространяет, больше похожа на испытание всех возможных вариантов. Он продолжает распространять версии о том, что, например, "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято", но эти версии не имеют фактического подтверждения.

В то же время, наше командование и бойцы продолжают успешно выполнять свои задачи на Бахмутском направлении, несмотря на информационные атаки врага. Мы не дадим себя запугать и продолжим защищать нашу страну и наш народ от агрессии врага.

Напомним, ранее Анна Маляр заявляла, что ситуация в городе Бахмут на востоке Украины остается крайне напряженной. Враг использует не только наемных бойцов из группировки Вагнера, но также и профессиональные подразделения десантников. 

Также мы писали, что возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. 

Россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB