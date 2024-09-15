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Небайдужі росіяни допомогли Силам оборони збити рідкісний ворожий БпЛА "Оріон"

15 вересня 2024 10:43
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Сили оборони збили російський БпЛА "Оріон"
Російський БпЛА "Оріон". Фото: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Невдачі російського командування в Курській області та не надто переконливі успіхи на Донбасі призводять до того, що все більше росіян не вірять в успіх так званої "СВО". Через це все більше росіян, як цивільних, так і військових, ідуть на співпрацю ыз Силами оборони України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву в неділю, 15 вересня.

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Росіяни все частіше ідуть на співпрацю з українською армією. Особливо це стосується мешканців Курської області, які сподіваються, що Сили оборони захистять їх від терору з боку "кадирівців".

Інколи трапляються доволі цікаві випадки. Наприклад, 31 серпня 2024 року стало відомо, що на Курському напрямку підрозділи ЗСУ збили рідкісний розвідувально-ударний БпЛА "Оріон", який є аналогом "Байрактара". Загалом Росія має на озброєнні 30 таких дронів, з них сім були знищені під час цієї війни.

Цікавою особливістю цього успіху українських воїнів є те, що до знищення цього "Оріона" доклали руку самі росіяни. Важливі дані, які допомогли знищити ворожий дрон, надав інформатор всередині групи, яка займається обслуговуванням та пілотуванням цих дронів.

Певний час тому ця людина вийшла на контакт із представниками Сил оборони і запропонувала надати дані щодо БпЛА, системи управління та підготовки персоналу. А головне — як саме окупанти застосовують "Оріони" проти українських військ.

Маючи повну інформацію, Повітряні сили ЗСУ змогли влаштувати засідку на цю рідкісну і дороговартісну російську "пташку". 

Небайдужі росіяни допомогли Силам оборони збити рідкісний ворожий БпЛА "Оріон" - фото 1
Журнал учбових занять. Фото: ЦНС
розклад
Розклад учбових занять з дроном "Оріон". Фото: ЦНС
ЦНС
Навчальні матеріали. Фото: ЦНС

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