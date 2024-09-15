Российский БпЛА "Орион". Фото: росСМИ

Неудачи российского командования в Курской области и не слишком убедительные успехи на Донбассе приводят к тому, что все больше россиян не верят в успех так называемой "СВО". В связи с этим все больше россиян, как гражданских, так и военных, идут на сотрудничество с Силами обороны Украины.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 15 сентября.

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Россияне идут на сотрудничество с ВСУ

Россияне все чаще идут на сотрудничество с украинской армией. Особенно это касается жителей Курской области, которые надеются, что Силы обороны оградят их от террора со стороны "кадыровцев"

Иногда бывают довольно интересные случаи. Например, 31 августа 2024 года стало известно, что на Курском направлении подразделения ВСУ сбили редкостный разведывательно-ударный БпЛА "Орион", являющийся аналогом "Байрактара". В общей сложности Россия имеет на вооружении 30 таких дронов, из них семь были уничтожены во время этой войны.

Интересной особенностью этого успеха украинских воинов есть то, что к уничтожению этого "Ориона" приложили руку сами россияне. Важные данные, которые помогли уничтожить вражеский дрон, предоставил информатор внутри группы, занимающейся обслуживанием и пилотированием этих дронов.

Некоторое время назад этот человек вышел на контакт с представителями Сил обороны и предложил предоставить данные по БпЛА, системе управления и подготовке персонала. А главное — как именно оккупанты применяют "Орионы" против украинских войск.

Имея полную информацию, Воздушные силы ВСУ смогли устроить засаду на эту редкую и дорогостоящую российскую "птичку".

Журнал учебных занятий. Фото: ЦНС

Расписание учебных занятий с дроном "Орион". Фото: ЦНС