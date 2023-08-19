Повітряна тривога йде на Захід вночі 19 серпня: які області "червоніють"

Небезпека пересувається на Захід: які області "червоніють"
Повітряна тривога вночі, 19 серпня, продовжує розпливатися Україною переважно в західному напрямку. Є загроза удару БпЛА по Вінниччині та Рівненщині.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога пересувається на Захід вночі 19 серпня
Оновлено 02:11. Так, Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА у Вінницькій, Рівненській областях.
"Ворожі ударні БпЛА з Чернігівщини прямують на Київщину. Напрямок руху — на південь", — додали українські захисники.
Оновлено 02:16. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу для західних, центральних та північних областей.
Оновлено 02:39. Повітряні сили повідомляють про загрозу удару БпЛА в Тернопільській області.
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Нагадаємо, що небезпека атаки російськими безпілотниками вночі, 19 серпня, триває в низці областей України. Так, повітряна тривога продовжує наростати за напрямом руху БпЛА.
Також ми повідомляли, що в Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.
Додамо, що в Чорне море ворог вивів два ракетоносії. Вони можуть атакувати ракетами типу "Калібр", загальний залп — 12 цілей.