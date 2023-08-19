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Небезпека пересувається на Захід: які області "червоніють"

19 серпня 2023 02:05
оновлено: 02:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога йде на Захід вночі 19 серпня: які області "червоніють"
Українська ППО збиває ворожі цілі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога вночі, 19 серпня, продовжує розпливатися Україною переважно в західному напрямку. Є загроза удару БпЛА по Вінниччині та Рівненщині. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога пересувається на Захід вночі 19 серпня

Оновлено 02:11. Так, Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА у Вінницькій, Рівненській областях. 

"Ворожі ударні БпЛА з Чернігівщини прямують на Київщину. Напрямок руху — на південь", — додали українські захисники.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:16. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу для західних, центральних та північних областей.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 02:39. Повітряні сили повідомляють про загрозу удару БпЛА в Тернопільській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що небезпека атаки російськими безпілотниками вночі, 19 серпня, триває в низці областей України. Так, повітряна тривога продовжує наростати за напрямом руху БпЛА.

Також ми повідомляли, що в Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.

Додамо, що в Чорне море ворог вивів два ракетоносії. Вони можуть атакувати ракетами типу "Калібр", загальний залп — 12 цілей.

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