Воздушная тревога идет на Запад ночью 19 августа: какие области "краснеют"

Опасность передвигается на Запад: какие области "краснеют"
Воздушная тревога ночью, 19 августа, продолжает расплываться по Украине преимущественно в западном направлении. Есть угроза удара БпЛА по Винницкой и Ровенской областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога передвигается на Запад ночью 19 августа
Обновлено 02:11. Так, Воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в Винницкой, Ровенской областях.
"Вражеские ударные БпЛА с Черниговщины следуют на Киевщину. Направление движения — на юг", — добавили украинские защитники.
Обновлено 02:16. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе в западных, центральных и северных областях.
Обновлено 02:39. Воздушные силы сообщают об угрозе удара БпЛА в Тернопольской области.
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Напомним, что опасность атаки российскими беспилотниками ночью, 19 августа, продолжается в ряде областей Украины. Так, воздушная тревога продолжает нарастать по направлению движения БпЛА.
Также мы сообщали, что в Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара вражескими БпЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.
Добавим, что в Черное море враг вывел два ракетоносителя. Они могут атаковать ракетами типа "Калибр", общий залп — 12 целей.