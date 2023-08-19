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Опасность передвигается на Запад: какие области "краснеют"

19 августа 2023 02:05
обновлено: 02:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога идет на Запад ночью 19 августа: какие области "краснеют"
Украинская ПВО сбивает вражеские цели. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога ночью, 19 августа, продолжает расплываться по Украине преимущественно в западном направлении. Есть угроза удара БпЛА по Винницкой и Ровенской областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога передвигается на Запад ночью 19 августа

Обновлено 02:11. Так, Воздушные силы сообщают об угрозе атаки БпЛА в Винницкой, Ровенской областях.

"Вражеские ударные БпЛА с Черниговщины следуют на Киевщину. Направление движения — на юг", — добавили украинские защитники.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:16. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе в западных, центральных и северных областях.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 02:39. Воздушные силы сообщают об угрозе удара БпЛА в Тернопольской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновляется...

Напомним, что опасность атаки российскими беспилотниками ночью, 19 августа, продолжается в ряде областей Украины. Так, воздушная тревога продолжает нарастать по направлению движения БпЛА.

Также мы сообщали, что в Украине вечером, 18 августа, объявили об активности российской авиации и угрозе удара вражескими БпЛА. Таким образом, воздушная тревога охватила северные и восточные области в железные тиски.

Добавим, что в Черное море враг вывел два ракетоносителя. Они могут атаковать ракетами типа "Калибр", общий залп — 12 целей.

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