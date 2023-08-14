Опасность удара врага в Украине продолжается: угроза ракет на Юге

Запуск ракет из Черного моря. Фото: google.com

В некоторых южных областях Украины объявили воздушную тревогу ночью, 14 августа. Есть угроза удара ракет и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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