Опасность удара врага в Украине продолжается: угроза ракет на Юге
14 августа 2023 01:46
обновлено: 01:56
Запуск ракет из Черного моря. Фото: google.com
В некоторых южных областях Украины объявили воздушную тревогу ночью, 14 августа. Есть угроза удара ракет и БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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