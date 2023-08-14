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Опасность удара врага в Украине продолжается: угроза ракет на Юге

14 августа 2023 01:46
обновлено: 01:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность удара врага в Украине продолжается: угроза ракет на Юге
Запуск ракет из Черного моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В некоторых южных областях Украины объявили воздушную тревогу ночью, 14 августа. Есть угроза удара ракет и БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:55. Появилась информация о новых направлениях движения ракет - в Одесскую и Николаевскую.

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