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Повітряна тривога в Україні: небезпека удару ворога

13 серпня 2023 23:25
оновлено: 23:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 13 серпня: небезпека удару ракетами
Ракета летить в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 13 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" велика кількість областей. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 13 серпня

Оновлено 23:30. В низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є небезпека обстрілу ракетами.

Оновлено 23:32. "Зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування крилатих ракет!" — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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