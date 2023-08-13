Повітряна тривога ввечері 13 серпня: небезпека удару ракетами

Повітряна тривога в Україні: небезпека удару ворога
13 серпня 2023 23:25
оновлено: 23:42
Ракета летить в небі. Фото: google.com
Ввечері, 13 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. "Почервоніла" велика кількість областей. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога ввечері 13 серпня
Оновлено 23:30. В низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є небезпека обстрілу ракетами.
Оновлено 23:32. "Зафіксовано Ту-22м3 в акваторії Азовського моря. Існує загроза застосування крилатих ракет!" — повідомляють Повітряні сили.
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