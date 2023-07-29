Неймовірні історії від Сальдо: гауляйтер заявив, що РФ збила 12 ракет Storm Shadow

Колаборант Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Нещодавно зрадник України Володимир Сальдо заявив, що російська ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow. За його розповідями, ЗСУ атакували залізницю в Криму.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Вигадки Сальдо

Нещодавно Сальдо заявив, що ППО збила 12 ракет Storm Shadow, які атакували залізницю в Криму.

"Минулої ночі бойовики київського режиму спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю і Кримом, випустивши 12 далекобійних ракет Storm Shadow. Всі ракети збиті нашою ППО", — йдеться у вигадках Сальдо.

Він також розповів, що в одному місці уламки дорогої іноземної зброї, яка нібито була "передана в руки київської кліки Заходом для "мирних цілей"", трохи пошкодили будку обхідника і контактну лінію.

Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. В результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.