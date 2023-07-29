Невероятные истории от Сальдо: гауляйтер заявил, что РФ сбила 12 ракет Storm Shadow
Недавно предатель Украины Владимир Сальдо заявил, что российская ПВО якобы сбила 12 ракет Storm Shadow. По его рассказам, ВСУ атаковали железную дорогу в Крыму.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Выдумки Сальдо
Недавно Сальдо заявил, что ПВО сбила 12 ракет Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крыму.
"Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты сбиты нашей ПВО" , — говорится в выдумках Сальдо.
Он также рассказал, что в одном месте обломки дорогого иностранного оружия, якобы было "передано в руки киевской клики Западом для "мирных целей"", немного повредили будку обходчика и контактную линию.
Напомним, вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.
Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.