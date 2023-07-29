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Невероятные истории от Сальдо: гауляйтер заявил, что РФ сбила 12 ракет Storm Shadow

29 июля 2023 16:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Невероятные истории от Сальдо: гауляйтер заявил, что РФ сбила 12 ракет Storm Shadow
Коллаборант Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно предатель Украины Владимир Сальдо заявил, что российская ПВО якобы сбила 12 ракет Storm Shadow. По его рассказам, ВСУ атаковали железную дорогу в Крыму.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Выдумки Сальдо

Недавно Сальдо заявил, что ПВО сбила 12 ракет Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крыму.

"Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты сбиты нашей ПВО" , — говорится в выдумках Сальдо.

Он также рассказал, что в одном месте обломки дорогого иностранного оружия, якобы было "передано в руки киевской клики Западом для "мирных целей"", немного повредили будку обходчика и контактную линию.

Напомним, вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.

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