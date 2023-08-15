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Нечеловеческая сущность оккупантов: у Зеленского прокомментировали ночной обстрел Украины

15 августа 2023 10:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нечеловеческая сущность оккупантов: у Зеленского прокомментировали ночной обстрел Украины
Обстрел Украины 15 августа. Фото: Алексей Кулеба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска жестоко атаковали Украину в ночь на 15 августа. В Офисе Президента Украины сказали, что регулярные обстрелы со стороны РФ, является доказательством нечеловеческой сущности оккупантов.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба.

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Волынь. В результате ракетного взрыва на предприятии погибло трое человек, ещё трое получили травмы. Ведется работа по устранению последствий, пострадавшим предоставляется помощь.

Львовская область. В Львове ракетные осколки угодили в многоквартирные здания, вызвав вред людям и инфраструктуре. В пригородных населенных пунктах 10 жилых домов и несколько автомобилей повреждены. На данный момент сообщается о десяти пострадавших.

Ивано-Франковская область. В Коломыйском районе фрагменты ракеты поразили частное жилье, а также два соседних сарая.

Днепропетровская область. В Днепре два рабочих предприятия получили травмы от ракетных обломков. Детский спортивный центр также получил ущерб.

Черкасская область. Смела пострадала от ракетного удара: зона медицинского учреждения повреждена. Кроме того, проблемы с подачей воды и тепла в некоторых районах города.

Запорожская область. В деревне рядом с Запорожьем ракета ударила в школьный стадион, повреждены учебное здание, ряд жилых зданий и детский сад.

Донецкая область. В Краматорске ракета поразила склад с продуктами. Один человек погиб, еще один травмирован.

По словам Алексея Кулебы, сейчас на местах работают специальніе службы и оказывают помощь пострадавшим.

"Попытки россиян ежедневно и каждую ночь посеять панику и террор, обстреливая наши мирные громады — лишь подтверждение бесчеловечной сущности оккупантов. Мы видим, что врага интересуют детские сады, больницы и многоэтажки", — указал он.

Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.

Кроме того, 14 августа поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно, атака была произведена с использованием ЗРК С-300.

 

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