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Немає, куди ховати: в РФ будують два великих комплекси для трупів військових

31 травня 2023 14:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Немає, куди ховати: в РФ будують два великих комплекси для трупів військових
Поховання російських військових. REUTERS/Alexander Ermochenko
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Росії, а саме в містах Курськ та Ростов-на-Дону, почали будувати масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів "ліквідованих" російських солдат на полі битви. Площа кожного об’єкта  ― понад 4000 квадратних метрів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Зазначається, що до комплексів будуть входити пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та іншим похоронними декораціями, скорботна зала.

"Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську ― понад 800 мільйонів рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу", — йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що такі дії символізують, що росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

"Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", — написали у Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов наголосив на факті зміни військової стратегії російських сил у контексті українського конфлікту. Замість масованих ракетних атак, які вони практикували раніше, вони тепер перейшли на помірні обстріли ракетами та безпілотниками.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини, засоби ППО і особливо артилерійські системи.

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