ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів і 15 артсистем РФ, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини, засоби ППО і особливо артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
За 30 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 470 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три бронемашини, один засіб ППО, 15 артилерійських систем і 32 безпілотники різних типів.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;
- танків — 3 802 (+0) од.;
- бойових броньованих машин — 7 472 (+3) од.;
- артилерійських систем — 3 460 (+15) од.;
- РСЗВ — 575 (+0) од.;
- засобів ППО — 333 (+1) од.;
- літаків — 313 (+0) од.;
- гелікоптерів — 298 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 124 (+32) од.;
- крилатих ракет — 1107 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 230 (+11) од.;
- спеціальної техніки — 454 (+0) од.
Нагадаємо, що основні події російсько-української повномасштабної війни можна відслідковувати за допомогою карт, які публікує Інститут вивчення війни.