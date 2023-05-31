ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів і 15 артсистем РФ, — Генштаб

Українські військові у бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини, засоби ППО і особливо артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

За 30 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 470 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три бронемашини, один засіб ППО, 15 артилерійських систем і 32 безпілотники різних типів.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано;

танків — 3 802 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 7 472 (+3) од.;

артилерійських систем — 3 460 (+15) од.;

РСЗВ — 575 (+0) од.;

засобів ППО — 333 (+1) од.;

літаків — 313 (+0) од.;

гелікоптерів — 298 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 124 (+32) од.;

крилатих ракет — 1107 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 230 (+11) од.;

спеціальної техніки — 454 (+0) од.

Втрати російської армії на 31 травня 2023 року

Нагадаємо, що основні події російсько-української повномасштабної війни можна відслідковувати за допомогою карт, які публікує Інститут вивчення війни.