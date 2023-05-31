Нет, куда хоронить: в РФ строят два больших комплекса для трупов военных

Погребение российских военных. REUTERS/Alexander Ermochenko

В России, а именно в городах Курск и Ростов-на-Дону начали строить масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов "ликвидированных" русских солдат на поле битвы. Площадь каждого объекта – более 4000 квадратных метров.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Отмечается, что в комплексы будут входить пункты для проведения следственных действий и исследований над телами, рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и другими похоронными декорациями, скорбный зал.

"Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в Ростове-на-Дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске - более 800 миллионов рублей. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что подобные действия символизируют, что Россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины.

"Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", — написали в Главном управлении разведки.

Напомним, ранее мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил факт изменения военной стратегии российских сил в контексте украинского конфликта. Вместо практиковавшихся ранее массовых ракетных атак они теперь перешли на умеренные обстрелы ракетами и беспилотниками.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, средства ПВО и особенно артиллерийские системы.