У ГУР підтвердили пошкодження кораблів у Севастополі, — ЗМІ

Пожежа на судноремонтному заводі у Севастополі. Фото: t.me/razvozhaev

У ГУР підтвердили пошкодження великого російського десантного корабля та підводного човна ВМС РФ внаслідок нічної атаки судноремонтного заводу в Севастополі. Чи підлягають вони ремонту, наразі невідомо.

Про це розповів анонімний співрозмовник в Головному управлінні розвідки в коментарі LIGA.net.

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У ГУР зазначили, що внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі точно було уражено великий десантний корабель та підводний човен. Однак, чи підлягають вони ремонту, не знають навіть самі росіяни.

Що передувало

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

За версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Нагадаємо, супутникам NASA вдалося зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.