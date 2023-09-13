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"Невосполнимые потери для РФ": эксперт раскрыл интересные детали о подбитых кораблях в Севастополе

13 сентября 2023 15:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Невосполнимые потери для РФ": эксперт раскрыл интересные детали о подбитых кораблях в Севастополе
"Хлопок" в Севастополе. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Черное море становится очень опасным местом для российской флотилии. Ночной "хлопок" в Севастополе принес непоправимые потери для армии РФ.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что чуть больше месяца назад он уже давал рекомендацию российским оккупантам забираться из Черного моря по всем направлениям их внутренних вод, однако они не послушали.

Сегодняшний ночной "хлопок" на судоремонтном заводе в Севастополе принес значительные потери оккупантам. Следовательно, он заявил, что корабль "Минск" можно смело относить к непоправимым потерям. 

"И главная особенность именно в том, что это таки подлодка, носитель КРМБ "Калибр". Дело в том, что подлодки вообще очень сложные цели для отслеживания и уничтожения, ведь подловить их мы можем только в надводном положении", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что очень странно, что Б-237 "Ростов-на-Дону" был на ремонте, поскольку его ремонтировали только в берегу 2021 года.

"Буквально в марте 2021 года россияне завершили ремонт "Ростова-на-Дону" в Кронштадте. А здесь, за окном 2023-й, и она снова на ремонте? Что не так с этой "Варшавянкой"? Активное участие в терроре против гражданского населения повысила износ узлов?" — подчеркнул Коваленко.

скріншот

скріншот

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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