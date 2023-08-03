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Невдачі РФ на фронті: Кремль намагається стримати паніку у окупованому Криму

3 серпня 2023 07:56
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Валерія Пержун
редактор
Невдачі РФ на фронті: Кремль намагається стримати паніку у окупованому Криму
Російських служби оглядають Кримський міст. Ілюстративне фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У РФ виникла суперечка між відомими російськими блогерами через публікацію невдач армії окупантів. Цей конфлікт підкреслює чутливість Кремля до таких повідомлень, зокрема про Крим.

Про це повідомляє ISW.

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В російському інфопросторі помітний розкол. Провоєнний мілблогер звинуватив своїх колег, які критикували ведення війни Росією 2 серпня, у тому, що вони "ібіди", які підтримують "провокаційні публікації" та "шалену критику Міністерства оборони Росії". Такі звинувачення на адресу інших мілблогерів прозвучали через те, що вони опублікували зображення, які показують наслідки нещодавніх українських ударів поблизу Севастополя та на мосту Чонгар.

"Один російський мілблогер зазначив, що суть проблеми полягає в тому, що два канали публікують фотографії нібито українських ударів по Криму, але підкреслив, що оригінальні зображення надійшли з українських каналів Telegram", — повідомляє ISW.

Водночас розголос проблем, які виникають у тимчасово окупованому Криму виявився не до смаку російським спецслужбам.

"Інший відомий мілблогер стверджував, що суперечка навколо публікації зображень вибухів у Криму стала настільки інтенсивною, що привернула увагу відділу Федеральної служби безпеки Криму (ФСБ) та глави кримської окупації Сергія Аксьонова, ймовірно, через те, що ці організації зацікавлені в запобіганні паніки в Криму", — йдеться у повідомленні ISW.

Також за оцінками інституту, суперечка навколо цих двох мілблогерів разом із супровідними звинуваченнями свідчить про те, що питання ударів по Криму є виразно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі.

До того ж одіозний проросійський блогер з України звинуватив одного з критично налаштованих мілблогерів у крадіжці краудсорсингових зборів, призначених для російських військ.

Примітно, що після очевидного українського удару по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських мілблогерів зберігали мовчання, а кілька обраних каналів просто перепостили зображення отриманих ушкоджень у наступні дні.

Дуже стримана реакція російських мілблогерів на нещодавні удари по Криму та Чонгару різко контрастує з їхньою реакцією на нещодавні удари безпілотників по Москві.

"Відсутність обговорення мілблогерів після вибуху в Чонхарі свідчить про те, що Кремль, можливо, формально наказав мілблогерам не висвітлювати це", — підсумували в ISW. 

Нагадаємо, у Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова".

Також в Криму вчителька російської мови хотіла спалити військкомат.

Водночас у Севастополі заборонили рух морського транспорту.

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