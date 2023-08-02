Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "У росіян закінчуються десантники": Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE arrow

"У росіян закінчуються десантники": Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

2 серпня 2023 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"У росіян закінчуються десантники": Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE
Військовий аналітик та голова руху "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий аналітик та голова руху "Права справа" Дмитро Снєгирьов став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів про епідемію з підпалу військкоматів у Росії.

Подивитися інтерв'ю з Дмитром Снєгирьовим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Снєгирьов також розповів про останні події на фронті та відреагував на постійні вибухи в тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, у Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому  Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором.

Додамо, за останні 24 години українські авіаційні підрозділи оборонних сил провели дев'ять нальотів на райони, де розташований противник та його військове обладнання, а також один наліт на зенітний комплекс загарбників. Ракетні підрозділи та артилерія успішно вразили 20 артилерійських установок, радіостанцію, два командні пункти, а також інші стратегічні об'єкти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

У приватній школі Ірпеня побили третьокласника, коли поруч стояла вчителька: інтерв'ю з мамою дитини

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз