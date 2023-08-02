"У росіян закінчуються десантники": Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

Військовий аналітик та голова руху "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Військовий аналітик та голова руху "Права справа" Дмитро Снєгирьов став гостем студії Новини.LIVE. Він розповів про епідемію з підпалу військкоматів у Росії.

Подивитися інтерв'ю з Дмитром Снєгирьовим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Снєгирьов також розповів про останні події на фронті та відреагував на постійні вибухи в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у Росії "патріотично" налаштовані громадяни вкотре показують результати кремлівської мобілізації. Так, нещодавно зафіксували 14-й випадок підпалу військкомату. За словами паліїв, їх змушують це робити шахраї.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат. У її телефоні знайшли листування з куратором.

Додамо, за останні 24 години українські авіаційні підрозділи оборонних сил провели дев'ять нальотів на райони, де розташований противник та його військове обладнання, а також один наліт на зенітний комплекс загарбників. Ракетні підрозділи та артилерія успішно вразили 20 артилерійських установок, радіостанцію, два командні пункти, а також інші стратегічні об'єкти.