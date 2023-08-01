Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова", — ГУР arrow

У Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова", — ГУР

1 серпня 2023 15:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова", — ГУР
Російські окупанти. Фото: Хвиля
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У тимчасово окупованому Криму спостерігається зростання напруженості між окупаційними військами та громадянами, які висловлюють підтримку Україні. Зокрема, стали частішими напади на військові об'єкти РФ з використанням так званих "коктейлів Молотова". Основними учасниками цих дій є місцеві жителі, які протистоять окупації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки

Читайте також:

Що відомо про протистояння проукраїнського населення Криму

Як розповіли у ГУР, у відповідь на дії проукраїнських громадян російські військові посилили безпекові заходи. Проводиться стеження за особами, які можуть бути пов'язані з цими інцидентами, дозволено застосування сили та озброєння. Широко проводяться арешти та затримання.

Багато хто з тих, хто відмовився прийняти російське громадянство, після арештів стали безслідно пропадати. На тих, хто залишився на волі, очікують адміністративні стягнення, звільнення та конфіскація майна. Здебільшого серед затриманих багато кримських татар, включаючи високопоставлених представників їхнього суспільства, таких як Наріман Джелял, Тимур Ібрагімов та Рустем Сеітмеметов.

ГУР
Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно в інтернеті з'явилися нові зображення з Кримським мостом, зроблені із супутника. Знімки демонструють процес відновлення споруди після атаки 17 липня.

Також ми повідомляли, що РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

Крім того, на думку аналітиків ISW, Кримський міст є важливим об'єктом з погляду логістики. У разі повної руйнації Росія матиме лише одну наземну лінію поставки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз