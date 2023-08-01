У Криму проукраїнське населення закидає військові об'єкти РФ "коктейлями Молотова", — ГУР

Російські окупанти. Фото: Хвиля

У тимчасово окупованому Криму спостерігається зростання напруженості між окупаційними військами та громадянами, які висловлюють підтримку Україні. Зокрема, стали частішими напади на військові об'єкти РФ з використанням так званих "коктейлів Молотова". Основними учасниками цих дій є місцеві жителі, які протистоять окупації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Як розповіли у ГУР, у відповідь на дії проукраїнських громадян російські військові посилили безпекові заходи. Проводиться стеження за особами, які можуть бути пов'язані з цими інцидентами, дозволено застосування сили та озброєння. Широко проводяться арешти та затримання.

Багато хто з тих, хто відмовився прийняти російське громадянство, після арештів стали безслідно пропадати. На тих, хто залишився на волі, очікують адміністративні стягнення, звільнення та конфіскація майна. Здебільшого серед затриманих багато кримських татар, включаючи високопоставлених представників їхнього суспільства, таких як Наріман Джелял, Тимур Ібрагімов та Рустем Сеітмеметов.

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно в інтернеті з'явилися нові зображення з Кримським мостом, зроблені із супутника. Знімки демонструють процес відновлення споруди після атаки 17 липня.

Також ми повідомляли, що РФ намагається убезпечити Кримський міст від нових атак. Так, споруду загородили "спеціальною протидиверсійною боновою огорожею".

Крім того, на думку аналітиків ISW, Кримський міст є важливим об'єктом з погляду логістики. У разі повної руйнації Росія матиме лише одну наземну лінію поставки.