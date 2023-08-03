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Неудачи РФ на фронте: Кремль пытается сдержать панику в оккупированном Крыму

3 августа 2023 07:56
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Неудачи РФ на фронте: Кремль пытается сдержать панику в оккупированном Крыму
Российские службы осматривают Крымский мост. Иллюстративное фото: рус.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ возник спор между известными российскими блоггерами из-за публикации неудач армии оккупантов. Этот конфликт подчеркивает чувствительность Кремля к таким сообщениям, в частности, о Крыме.

Об этом сообщает ISW.

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В российском инфопространстве заметен раскол. Провоенный милблогер обвинил своих коллег, критиковавших ведение войны Россией 2 августа, в том, что они "ибеды", поддерживающие "провокационные публикации" и "безумную критику Министерства обороны России". Такие обвинения в адрес других милблогеров прозвучали из-за того, что они опубликовали изображения, показывающие последствия недавних украинских ударов вблизи Севастополя и Чонгара.

"Один российский милблогер отметил, что суть проблемы состоит в том, что два канала публикуют фотографии якобы украинских ударов по Крыму, но подчеркнул, что оригинальные изображения поступили из украинских каналов Telegram", — сообщает ISW.

В то же время огласка проблем, возникающих во временно оккупированном Крыму, оказалась не по вкусу российским спецслужбам.

"Другой известный милблогер утверждал, что спор вокруг публикации изображений взрывов в Крыму стал настолько интенсивным, что привлек внимание отдела Федеральной службы безопасности Крыма (ФСБ) и главы крымской оккупации Сергея Аксенова, вероятно, потому, что эти организации заинтересованы в предотвращении паники в Крыму", — говорится в сообщении ISW.

Также по оценкам института, спор вокруг этих двух милблогеров вместе с сопроводительными обвинениями свидетельствует о том, что вопрос ударов по Крыму является явно невралгической точкой в провоенном российском информационном пространстве.

К тому же одиозный пророссийский блоггер из Украины обвинил одного из критически настроенных милблогеров в краже краудсорсингового сбора, предназначенного для российских войск.

Примечательно, что после очевидного украинского удара по Чонгарскому мосту 29 июля большинство российских милблогеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто перепостили изображения полученных повреждений в последующие дни.

Очень сдержанная реакция российских миллблогеров на недавние удары по Крыму и Чонгару резко контрастирует с их реакцией на недавние удары беспилотников по Москве.

"Отсутствие обсуждения милблогеров после взрыва в Чонхаре свидетельствует о том, что Кремль, возможно, формально приказал милблогерам не освещать это", — подытожили в ISW.

Напомним, в Крыму проукраинское население забрасывает военные объекты РФ "коктейлями Молотова".

Также в Крыму учительница русского языка хотела сжечь военкомат.

В то же время в Севастополе запретили движение морского транспорта.

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