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Невдачі з "Кинджалами" завдали потужного удару по амбіціях РФ, — Естонія

22 травня 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Невдачі з "Кинджалами" завдали потужного удару по амбіціях РФ, — Естонія
Заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії Март Вендла. Фото: ERR
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація зазнала серйозно психологічного удару після інформації про знищення гіперзвукових ракет "Кинджал" у небі над Києвом. Кремлю доведеться переглянути увесь процес виготовлення ракет.

Про це заявив у інтерв’ю ERR заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії полковник Март Вендла.

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За словами Марта Вендла, збиті українською ППО за одну ніч шість "Кинджалів", які були запущені на Київ, завдали російській армії серйозних неприємностей, головною із яких є психологічний удар по амбіціях Кремля.

"По міфу про цю зброю, яка була представлена як чудодійна та нестримна, завдано серйозного удару", — пояснив Вендла.

Що робитиме Кремль

Полковник естонської армії зазначив, що Росії доведеться переглянути увесь процес розробки і використання цих ракет.

Цілком можливо, що чутки про репресії щодо науковців, які займалися “Кинджалами”, спричинили саме ці невдачі на війні.

Але репресивні дії вплинуть на здатність РФ у подальшому виготовляти подібну зброю.

Чи вплине невдача "Кинджалів" на ядерний шантаж

Разом з тим, заступник начальника Генерального штабу сил оборони Естонії зазначив, що на ядерний потенціал Росії знищення "Кинджалів" українською ППО не повинно вплинути.

"Існують різні способи застосування ядерної зброї та доставки її до мети, серед яких гіперзвукові ракети є лише одним із елементів", — зазначив Вендла.

Нагадаємо, що, за словами Олексія Резнікова, Росія витратила на Україну уже сім ракет "Кинджал" (усі вони були збиті), тож у розпорядження окупантів залишається 73 одиниці цієї ракетної зброї.

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