Неудачи с "Кинжалами" нанесли мощный удар по амбициям РФ, — Эстония

Заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии Март Вендла. Фото: ERR

Российская Федерация получила серьезный психологический удар после информации об уничтожении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в небе над Киевом. Кремлю придется пересмотреть весь процесс изготовления ракет.

Об этом заявил в интервью ERR заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендла.

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Главный удар по России

По словам Марта Вендла, сбитые украинским ПВО за одну ночь шесть "Кинжалов", которые были запущены на Киев, нанесли российской армии серьезные неприятности, главной из которых является психологический удар по амбициям Кремля.

"По мифу об этом оружии, которое было представлено как чудодейственное и неудержимое, нанесен серьезный удар", — объяснил Вендла.

Что будет делать Кремль

Полковник эстонской армии отметил, что России придется пересмотреть весь процесс разработки и использования этих ракет.

Вполне возможно, что слухи о репрессиях в отношении ученых, занимавшихся "Кинжалами", были спровоцированы именно эти неудачи на войне.

Но репрессивные действия повлияют на способность РФ в дальнейшем производить подобное оружие.

Повлияет ли неудача "Кинжалов" на ядерный шантаж

Вместе с тем, заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии отметил, что на ядерный потенциал России уничтожение "Кинжалов" украинским ПВО не должно повлиять.

"Существуют разные способы применения ядерного оружия и доставки его к цели, среди которых гиперзвуковые ракеты являются лишь одним из элементов", — отметил Вендла.

Напомним, что, по словам Алексея Резникова, Россия потратила на Украину уже семь ракет "Кинжал" (все они были сбиты), поэтому в распоряжение оккупантов остается 73 единицы этого ракетного оружия.