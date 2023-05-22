Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Неудачи с "Кинжалами" нанесли мощный удар по амбициям РФ, — Эстония arrow

Неудачи с "Кинжалами" нанесли мощный удар по амбициям РФ, — Эстония

22 мая 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Неудачи с "Кинжалами" нанесли мощный удар по амбициям РФ, — Эстония
Заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии Март Вендла. Фото: ERR
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Федерация получила серьезный психологический удар после информации об уничтожении гиперзвуковых ракет "Кинжал" в небе над Киевом. Кремлю придется пересмотреть весь процесс изготовления ракет.

Об этом заявил в интервью ERR заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендла.

Читайте также:

Главный удар по России

По словам Марта Вендла, сбитые украинским ПВО за одну ночь шесть "Кинжалов", которые были запущены на Киев, нанесли российской армии серьезные неприятности, главной из которых является психологический удар по амбициям Кремля.

"По мифу об этом оружии, которое было представлено как чудодейственное и неудержимое, нанесен серьезный удар", — объяснил Вендла.

Что будет делать Кремль

Полковник эстонской армии отметил, что России придется пересмотреть весь процесс разработки и использования этих ракет.

Вполне возможно, что слухи о репрессиях в отношении ученых, занимавшихся "Кинжалами", были спровоцированы именно эти неудачи на войне.

Но репрессивные действия повлияют на способность РФ в дальнейшем производить подобное оружие.

Повлияет ли неудача "Кинжалов" на ядерный шантаж

Вместе с тем, заместитель начальника Генерального штаба сил обороны Эстонии отметил, что на ядерный потенциал России уничтожение "Кинжалов" украинским ПВО не должно повлиять.

"Существуют разные способы применения ядерного оружия и доставки его к цели, среди которых гиперзвуковые ракеты являются лишь одним из элементов", — отметил Вендла.

Напомним, что, по словам Алексея Резникова, Россия потратила на Украину уже семь ракет "Кинжал" (все они были сбиты), поэтому в распоряжение оккупантов остается 73 единицы этого ракетного оружия.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас