Зруйнований Маріуполь

В окупованому місті Маріуполь виникли проблеми із виходом транспорту на лінію. Колабораціоністи стверджують, що це пов'язано з "профілактичними" заходами, але насправді причина полягає в тому, що співробітникам не виплачують зарплату вже кілька місяців. Така сама ситуація існує у державних та міських установах.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

Проблеми із зарплатами та транспортом

У повідомленні йдеться, що багато людей змушені чекати місяцями, доки їм нарахують заробітну плату, а декому взагалі не виплачують гроші. Мешканці міста опиняються на межі виживання, не маючи коштів на проживання.

Місцеві жителі вже почали висловлювати своє обурення, адже така ситуація створює величезні незручності та ускладнює їхнє життя. Однак російських окупантів це не цікавить, і вони продовжують економити на мирних жителях, не сплачуючи заробітну плату і не надаючи належних послуг.

Такі проблеми у Маріуполі — лише один із прикладів того, як окупація впливає на життя мирних жителів у зоні конфлікту на сході України. Несправедливість, порушення правий і неповага до людського життя - все це характеризує дії російських окупантів, які продовжують утримувати території під своїм контролем, ігноруючи інтереси місцевих жителів і створюючи їм труднощі у повсякденному житті.

Нагадаємо, кілька днів стало відомо, що російські забудовники не поспішають відбудовувати знищений окупантами Маріуполь.

Бізнесмени вимагають від російської армії спочатку захопити Запоріжжя, інакше працювати в Маріуполі ніхто не буде.