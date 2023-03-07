Разрушенный Мариуполь

В оккупированном городе Мариуполь возникли проблемы с выходом транспорта на линию. Коллаборационисты утверждают, что это связано с "профилактическими" мерами, но на самом деле причина в том, что сотрудникам не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. Такая же ситуация существует в государственных и городских учреждениях.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Проблемы с зарплатами и транспортом

В сообщении говорится, что многие люди вынуждены ждать месяцами, пока им начислят заработную плату, а некоторым вообще не выплачивают деньги. Жители города оказываются на грани выживания, не имея средств для проживания.

Местные жители уже начали выражать свое возмущение, ведь такая ситуация создает огромные неудобства и затрудняет их жизнь. Однако, российских оккупантов это не интересует, и они продолжают экономить на мирных жителях, не выплачивая заработную плату и не предоставляя должных услуг.

Такие проблемы в Мариуполе — лишь один из примеров того, как оккупация влияет на жизнь мирных жителей в зоне конфликта на востоке Украины. Несправедливость, нарушение прав и неуважение к человеческой жизни — все это характеризует действия российских оккупантов, которые продолжают удерживать территории под своим контролем, игнорируя интересы местных жителей и создавая для них трудности в повседневной жизни.

Напомним, несколько дней стало известно, что российские застройщики не спешат отстраивать уничтоженный оккупантами Мариуполь.

Бизнесмены требуют от российской армии сначала захватить Запорожье, в противном случае работать в Мариуполе никто не будет.