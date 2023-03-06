В Мариуполе бастуют водители автобусов: в городе закончилось дизтопливо для общественного транспорта

Оккупанты перестали платить водителям коммунального транспорта в Мариуполе зарплаты

В оккупированном Мариуполе не вышли на работу водители коммунальных автобусов, потому что им перестали платить зарплату. Также в городе закончились запасы дизтоплива для нужд города.

Об этом сообщил советник официального городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Забастовка водителей

В захваченном и уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе забастовали водители автобусов.

Причиной забастовки является невыплата оккупационной администрацией заработной платы.

Отсутствие дизтоплива

Петр Андрющенко отметил, что в оккупированном россиянами городе закончились запасы дизтоплива для нужд гражданских структур.

После недавних взрывов коллаборационная администрация передала все остатки топлива российским войскам.

Так что даже после прекращения забастовки мариупольские автобусы вряд ли вернутся на улицы оккупированного города.

Напомним, несколько дней стало известно, что российские застройщики не спешат отстраивать уничтоженный оккупантами Мариуполь.

Бизнесмены требуют от российской армии сначала захватить Запорожье, в противном случае работать в Мариуполе никто не будет.

Фото: Мариупольский городской совет