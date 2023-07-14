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Невзоров розповів про спробу "вагнерівців" пограбувати ядерне сховище

14 липня 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Невзоров розповів про спробу "вагнерівців" пограбувати ядерне сховище
Журналіст Олександр Невзоров. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський журналіст Олександр Невзоров розповів про спробу бойовиків ПВК "Вагнер" розграбувати ядерне сховище "Воронеж-45". Втім, коли вагнерівці дійшли до сховища, вони зрозуміли, що його вже багато років не відкривали.

Про це Невзоров розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За словами журналіста, бойовики попрямували до "Воронежу-45" з метою пограбування складу, де зберігалися переносні ядерні пристрої. Це було помічено у звітах Reuters і згадано Буданова, однак, у них не було повної інформації про цей випадок.

"Вагнерівці мріяли про ядерні ранці... військова частина радісно здалася і вирішила відсвяткувати цю подію. Частина зеків дійшли до сховища і зрозуміли, що його 7 років не відкривали", — сказав він.

Невзоров уточнив, що 2002 року там встановили електронний замок. Проте людина, яка знає коди, померла через рік і половину від алкогольного отруєння.

"Вагнерівці були готові розстріляти двері у сховищі, але злякалися детонації", додав він.

Нагадаємо, що нещодавно у західній частині міста Воронеж у Росії пролунали звуки, схожі на вибухи . До цього жителі селища Дмитрівка нібито помітили безпілотник, що рухається у напрямку до обласного центру.

Також ми повідомляли, що у російському Воронежі тривають бойові дії за участю ПВК "Вагнер". Відомо про вибух на нафтобазі.

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