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Невзоров рассказал про попытку "вагнеровцев" разграбить ядерное хранилище

14 июля 2023 18:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Невзоров рассказал про попытку "вагнеровцев" разграбить ядерное хранилище
Журналист Александр Невзоров. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский журналист Александр Невзоров рассказал про попытку боевиков ЧВК "Вагнер" разграбить ядерное хранилище "Воронеж-45". Впрочем, когда "вагнеровцы" дошли до хранилища, они поняли, что его уже много лет не открывали.

Об этом Невзоров рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам журналиста, боевики направились к "Воронеж-45" с целью ограбления склада, где хранились переносные ядерные устройства. Это было замечено в отчетах Reuters и упомянуто Будановым, однако, у них не было полной информации об этом случае.

"Вагнеровцы мечтали о ядерных ранцах... воинская часть радостно сдалась и решила отпраздновать это событие. Часть зэков дошли до хранилища и поняли, что его 7 лет не открывали", — сказал он.

Невзоров уточнил, что в 2002 году там установили электронный замок. Однако человек, знающий коды, скончался через год и половину от алкогольного отравления.

"Вагнеровцы были готовы расстрелять дверь в хранилище, но испугались детонации", — добавил он.

Напомним, что недавно в западной части города Воронеж в России раздались звуки, похожие на взрывы. До этого жители поселка Дмитровка якобы заметили двигающийся по направлению к областному центру беспилотник.

Также мы сообщали, что в российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе.

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