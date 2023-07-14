Невзоров рассказал про попытку "вагнеровцев" разграбить ядерное хранилище
Российский журналист Александр Невзоров рассказал про попытку боевиков ЧВК "Вагнер" разграбить ядерное хранилище "Воронеж-45". Впрочем, когда "вагнеровцы" дошли до хранилища, они поняли, что его уже много лет не открывали.
Об этом Невзоров рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Невзоров про ядерное хранилище
По словам журналиста, боевики направились к "Воронеж-45" с целью ограбления склада, где хранились переносные ядерные устройства. Это было замечено в отчетах Reuters и упомянуто Будановым, однако, у них не было полной информации об этом случае.
"Вагнеровцы мечтали о ядерных ранцах... воинская часть радостно сдалась и решила отпраздновать это событие. Часть зэков дошли до хранилища и поняли, что его 7 лет не открывали", — сказал он.
Невзоров уточнил, что в 2002 году там установили электронный замок. Однако человек, знающий коды, скончался через год и половину от алкогольного отравления.
"Вагнеровцы были готовы расстрелять дверь в хранилище, но испугались детонации", — добавил он.
Напомним, что недавно в западной части города Воронеж в России раздались звуки, похожие на взрывы. До этого жители поселка Дмитровка якобы заметили двигающийся по направлению к областному центру беспилотник.
Также мы сообщали, что в российском Воронеже продолжаются боевые действия с участием ЧВК "Вагнер". Известно о взрыве на нефтебазе.