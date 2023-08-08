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Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги для України

8 серпня 2023 22:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Незабаром США оголосять про новий пакет військової допомоги для України
Спікер Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: radar.am
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Цього тижня США планують оголосити про надання Україні додаткових військових ресурсів. При цьому розглядається можливість постачання нових ракетних комплексів або оборонних систем.

Про це повідомив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

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Міллер не розкрив деталі розмови між держсекретарем Ентоні Блінкеном та главою МЗС України Дмитром Кулебою щодо можливої передачі Україні ракет дальньої дії ATACMS. При цьому він наголосив на продовженні військової підтримки України з боку США.

"Ми продовжуємо відправляти в Україну артилерійське озброєння та інші види озброєнь. Найближчими днями буде оголошено плани щодо додаткової підтримки", — зазначив Міллер.

Представник Держдепу також згадав, що розглядається можливість постачання нових ракетних комплексів або оборонних систем, але конкретної інформації поки що немає.

Нагадаємо, що якась країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1. Вона вирішила передати військову техніку Україні.

Також ми повідомляли, що США планують оголосити про нову військову допомогу Україні на 200 млн доларів. Таким чином, Вашингтон починає розподіл 6,2 млрд доларів, виявлених через бухгалтерську помилку Пентагону, що й призвело до завищення вартості допомоги Україні.

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