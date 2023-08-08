Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США планируют объявить о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов arrow

США планируют объявить о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов

8 августа 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США планируют объявить о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов
Президент США Джо Байден во время выступления. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 8 августа, США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Новый пакет помощи от США

Так, в мае Пентагон сообщил об ошибочном определении более высокой стоимости американской военной помощи. Сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для расчетов боеприпасов, ракет и оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.

"Украина нуждается в оружии, которое можно отправить со складов США через несколько дней или недель, чтобы продолжать борьбу с российским вторжением — бухгалтерская ошибка сыграла в пользу Киева, поскольку позволила отправить больше оборудования", — отмечает издание.

Это важный момент, поскольку эти средства — последние из одобренных Конгрессом 25,5 миллиарда долларов. Администрация может использовать их для передачи военной помощи из запасов США в случае чрезвычайного случая.

Какое оружие войдет в пакет

Американская администрация готовит дополнительный бюджетный запрос для предоставления дополнительной помощи Украине.

Планируемое объявление о выделении 200 миллионов долларов во вторник, 8 августа, станет первым этапом использования 6,2 миллиарда долларов, ранее выделенных в рамках полномочий Президента США по сокращению военного потенциала.

Так, в пакет войдут:

  • оборудование для разминирования,
  • противотанковое оружие TOW и AT4,
  • боеприпасы для ЗРК Patriot,
  • ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS),
  • противотанковые ракеты Javelin и другие.

Напомним, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз