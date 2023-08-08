США планируют объявить о новом пакете помощи Украине на 200 млн долларов
Сегодня, 8 августа, США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Новый пакет помощи от США
Так, в мае Пентагон сообщил об ошибочном определении более высокой стоимости американской военной помощи. Сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для расчетов боеприпасов, ракет и оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.
"Украина нуждается в оружии, которое можно отправить со складов США через несколько дней или недель, чтобы продолжать борьбу с российским вторжением — бухгалтерская ошибка сыграла в пользу Киева, поскольку позволила отправить больше оборудования", — отмечает издание.
Это важный момент, поскольку эти средства — последние из одобренных Конгрессом 25,5 миллиарда долларов. Администрация может использовать их для передачи военной помощи из запасов США в случае чрезвычайного случая.
Какое оружие войдет в пакет
Американская администрация готовит дополнительный бюджетный запрос для предоставления дополнительной помощи Украине.
Планируемое объявление о выделении 200 миллионов долларов во вторник, 8 августа, станет первым этапом использования 6,2 миллиарда долларов, ранее выделенных в рамках полномочий Президента США по сокращению военного потенциала.
Так, в пакет войдут:
- оборудование для разминирования,
- противотанковое оружие TOW и AT4,
- боеприпасы для ЗРК Patriot,
- ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS),
- противотанковые ракеты Javelin и другие.
Напомним, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.