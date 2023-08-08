Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине, — СМИ
Какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.
Об этом сообщает Business AM.
Leopard для Украины
Несколько лет назад 50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии. Под давлением необходимости дополнительной экономии в Бельгии сняли с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменили ее более легкими бронированными машинами на шинах.
Танки Leopard так и не попали в пакет военной помощи, который Бельгия передает Украине.
Министр обороны Людивин Дедондер рассказала, что они слишком дорогие, чтобы их можно было ввести в эксплуатацию.
"Была проведена работа, чтобы их снова залатать, но компания сейчас просит до 500 тысяч евро за машину. Я понимаю, что работа не бесплатная, но маржа преувеличена", — сообщала она.
Бельгия продала танки компании OIP Systems. Их цена была 15 тысяч евро за штуку. В армии страны не было достаточного количества ангаров, чтобы разместить списанную технику.
Какая-то страна решила купить Leopard 1. Танки отправятся в Украину через Германию и Италию. Издание отмечает, что дорогой военную технику оснастят новыми системами вооружения.
Пока неизвестно, какая именно страна приобрела танки для Украины.
Business AM пишет, что на хранении в OIP останется большое количество техники, включая зенитные танки Gepard.
Напомним, глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.
Также мы писали, что в правительстве Германии обновили перечень военной помощи, предоставленной нашему государству для борьбы в войне против российских оккупантов. В пресс-службе рассказали, какое оружие было предоставлено.