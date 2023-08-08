Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине, — СМИ

Танк Leopard. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.

Об этом сообщает Business AM.

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Leopard для Украины

Несколько лет назад 50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии. Под давлением необходимости дополнительной экономии в Бельгии сняли с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменили ее более легкими бронированными машинами на шинах.

Танки Leopard так и не попали в пакет военной помощи, который Бельгия передает Украине.

Министр обороны Людивин Дедондер рассказала, что они слишком дорогие, чтобы их можно было ввести в эксплуатацию.

"Была проведена работа, чтобы их снова залатать, но компания сейчас просит до 500 тысяч евро за машину. Я понимаю, что работа не бесплатная, но маржа преувеличена", — сообщала она.

Бельгия продала танки компании OIP Systems. Их цена была 15 тысяч евро за штуку. В армии страны не было достаточного количества ангаров, чтобы разместить списанную технику.

Какая-то страна решила купить Leopard 1. Танки отправятся в Украину через Германию и Италию. Издание отмечает, что дорогой военную технику оснастят новыми системами вооружения.

Пока неизвестно, какая именно страна приобрела танки для Украины.

Business AM пишет, что на хранении в OIP останется большое количество техники, включая зенитные танки Gepard.

Напомним, глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Так, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.

Также мы писали, что в правительстве Германии обновили перечень военной помощи, предоставленной нашему государству для борьбы в войне против российских оккупантов. В пресс-службе рассказали, какое оружие было предоставлено.