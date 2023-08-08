Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи для Украины

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: radar.am

На этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине дополнительных военных ресурсов. При этом рассматривается возможность поставки новых ракетных комплексов или оборонительных систем

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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Военная помощь для Украины

Миллер не раскрыл детали разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего действия ATACMS. При этом он подчеркнул продолжение военной поддержки Украины со стороны США.

"Мы продолжаем отправлять в Украину артиллерийское вооружение и другие виды вооружений. В ближайшие дни будут объявлены планы по дополнительной поддержке", — отметил Миллер.

Представитель Госдепа также упомянул, что рассматривается возможность поставки новых ракетных комплексов или оборонительных систем, но конкретной информации пока нет.

Напомним, что какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.

Также мы сообщали, что США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.