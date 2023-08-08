Вскоре США объявят о новом пакете военной помощи для Украины
На этой неделе США планируют объявить о предоставлении Украине дополнительных военных ресурсов. При этом рассматривается возможность поставки новых ракетных комплексов или оборонительных систем
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Военная помощь для Украины
Миллер не раскрыл детали разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего действия ATACMS. При этом он подчеркнул продолжение военной поддержки Украины со стороны США.
"Мы продолжаем отправлять в Украину артиллерийское вооружение и другие виды вооружений. В ближайшие дни будут объявлены планы по дополнительной поддержке", — отметил Миллер.
Представитель Госдепа также упомянул, что рассматривается возможность поставки новых ракетных комплексов или оборонительных систем, но конкретной информации пока нет.
Напомним, что какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.
Также мы сообщали, что США планируют объявить о новой военной помощи Украине на 200 млн долларов. Таким образом, Вашингтон начинает распределение 6,2 млрд долларов, выявленных из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что и привело к завышению стоимости помощи Украине.