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Ночная атака беспилотниками — сколько целей сбила ПВО

10 мая 2024 07:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака беспилотниками — сколько целей сбила ПВО
Работа ПВО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Враг выпустил десять беспилотников сегодня ночью, 10 мая. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ утром в пятницу, 10 мая.

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"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину — задействовали 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", — написали в Генштабе, говоря о количестве уничтоженных целей.

Обстрел Украины 10 мая
Результаты работы ПВО. Фото: Генштаб

 

Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.

война
взрыв
беспилотники
обстрелы
оккупанты
ПВО
война в Украине

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