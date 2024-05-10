Ночная атака беспилотниками — сколько целей сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб

Российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Враг выпустил десять беспилотников сегодня ночью, 10 мая. Благодаря Силам противовоздушной обороны были уничтожены все воздушные цели.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ утром в пятницу, 10 мая.

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"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину — задействовали 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", — написали в Генштабе, говоря о количестве уничтоженных целей.

Результаты работы ПВО. Фото: Генштаб

Напомним, ночью 10 мая воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины. Взрывы были слышны в Харькове и Николаевской области.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по району жилой застройки Харькова. В результате обстрела в частных домах вспыхнули пожары.