Нічна атака дронів: Генштаб повідомив, скільки "Шахедів" збили військові
Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, під ворожий обстріл потрапило місто Харків.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Обстріли з боку росії
Як зазначається у повідомленні, протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та чотирьох авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Також повідомляється, що українські військові збили дев'ять із десяти дронів, запущених по Харкову.
"Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Вночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено дев'ять ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, задіяв десять ударних БпЛА типу "Шахед-136", дев'ять з них знищили наші захисники", — повідомили у Генштабі.
У військовому відомстві також наголошують, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
Найгарячіші напрямки фронту
Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника.
"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 30 березня пізно ввечері росіяни вкотре атакували Харків. Влада повідомляла про щонайменше шість прильотів ворожих ракет комплексу С-300.