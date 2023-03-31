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Ночная атака дронов: Генштаб сообщил, сколько "Шахедов" сбили военные

31 марта 2023 07:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ сбили девять из десяти запущенных врагом дронов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, под вражеские обстрелы попал город Харьков.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и четыре авиационных удара, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Также сообщается, что украинские военные сбили девять из десяти дронов, запущенных по Харькову.

"Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, применяет тактику террора против мирных граждан нашего государства. Ночью, с применением ЗРК С-300 противником было совершено девять ракетных пусков по гражданской инфраструктуре города Харьков. Для нанесения авиационных ударов, задействовал десять ударных БпЛА типа "Шахед-136", девять из них уничтожили наши защитники", — сообщили в Генштабе.

В военном ведомстве также отмечают, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Горячие направления фронта

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника.

"В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", — отмечается в сообщении.

Напомним, 30 марта поздно вечером россияне в очередной раз атаковали Харьков. Власти сообщали о по меньшей мере шести прилетах вражеских ракет комплекса С-300.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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