Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: Синєгубов розповів перші подробиці наслідків

Безпілотник

Сьогодні ввечері, 30 березня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. В небі було зафіксовано ворожі БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Наразі є загроза пуску безпілотників з Північного напрямку. Українців закликали слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Кілька ворожих повітряних цілей зафіксували над Чернігівською та Сумською областями.

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що ворожі цілі — це безпілотники "Shahed". За його словами, тривогу варто очікувати у ще кількох областях.

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській та Сумській областях.

Станом на 21:57 повітряну тривогу оголосили у Києві та області. Моніторингові Telegram-канали пишуть про загрозу удару БпЛА.

Станом на 22:11 у Харківській області пролунали вибухи. Повідомляють про запуск російських ракет С-300.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов підтвердили цю інформацію.

Станом на 22:23 було зафіксовано пуск "шахедів" з Південного напрямку.

До того ж у Полтаві також було оголошено повітряну тривогу. Мер міста Олександр Мамай повідомив про ракетну небезпеку.

Станом на 22:28 карта повітряних тривог виглядає ось так:

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про перші подробиці наслідків російського обстрілу. За його словами, внаслідок атаки рф пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих.

Нагадаємо, у росії заявили про створення наземного дрона "Їжак". Директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков заявив, що він здатен пошкоджувати броньовану техніку.