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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову: Синєгубов розповів перші подробиці наслідків

30 березня 2023 23:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безпілотник
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 30 березня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. В небі було зафіксовано ворожі БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Деталі

Наразі є загроза пуску безпілотників з Північного напрямку. Українців закликали слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Кілька ворожих повітряних цілей зафіксували над Чернігівською та Сумською областями.

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що ворожі цілі — це безпілотники "Shahed". За його словами, тривогу варто очікувати у ще кількох областях. 

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівській та Сумській областях.

Воздушная тревога

Станом на 21:57 повітряну тривогу оголосили у Києві та області. Моніторингові Telegram-канали пишуть про загрозу удару БпЛА.

Воздушная тревога

Станом на 22:11 у Харківській області пролунали вибухи. Повідомляють про запуск російських ракет С-300.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов підтвердили цю інформацію.

Станом на 22:23 було зафіксовано пуск "шахедів" з Південного напрямку.

До того ж у Полтаві також було оголошено повітряну тривогу. Мер міста Олександр Мамай повідомив про ракетну небезпеку.

Станом на 22:28 карта повітряних тривог виглядає ось так:

Карта тревог

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про перші подробиці наслідків російського обстрілу. За його словами, внаслідок атаки рф пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих.

Нагадаємо, у росії заявили про створення наземного дрона "Їжак". Директор конструкторського бюро "Спектр Інжиніринг" Андрій Братеньков заявив, що він здатен пошкоджувати броньовану техніку.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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