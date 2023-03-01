Втрати російської армії на 1 березня

Українські захисники за добу знищили понад 20 одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 28 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, вісім бронемашин та десять артилерійських систем.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 3 395 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 6 638 (+8) од.;

артилерійських систем — 2 393 (+10) од.;

РСЗВ — 479 (+1) од.;

засобів ППО — 247 (+0) од.;

літаків — 300 (+0) од.;

гелікоптерів — 288 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 055 (+4);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 257 (+5) од.;

спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, міністерство оборони США заявило, що не має доказів витоку американської зброї з України на чорний ринок, і похвалило ЗСУ за максимально ефективне використання цієї зброї у війні проти російського агресора.

Фото: Генштаб